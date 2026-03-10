Multe agli studenti davanti all’Università scoppia il caso parcheggi Subito una revisione delle strisce blu

Una serie di multe sono state emesse negli ultimi giorni agli studenti che hanno parcheggiato nelle aree di sosta a pagamento davanti all’Università di via Perla a Santa Maria Capua Vetere. La situazione ha suscitato proteste tra gli studenti, mentre si chiede una revisione immediata delle tariffe e delle modalità di applicazione delle strisce blu. La polemica riguarda le sanzioni considerate troppo elevate per chi utilizza i parcheggi universitari.

Raffica di multe e proteste davanti alla sede universitaria di via Perla a Santa Maria Capua Vetere. È polemica per le sanzioni elevate negli ultimi giorni agli studenti che hanno parcheggiato nelle aree di sosta nei pressi dell’Università, dove insistono stalli a pagamento. Diversi studenti universitari hanno segnalato di essersi ritrovati con una multa sul parabrezza dopo aver lasciato l’auto nelle vicinanze dell’ateneo. Al centro delle contestazioni non c’è soltanto la presenza delle strisce blu, ma soprattutto la presunta mancanza di una segnaletica chiara e ben visibile che indichi l’obbligo di pagamento. Una situazione che, secondo le lamentele raccolte nelle ultime ore, finirebbe per trarre in inganno non solo gli studenti ma anche molti cittadini che frequentano la zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

