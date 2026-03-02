È boom di passeggeri nell' aeroporto d' Abruzzo nei primi due mesi del 2026 +78,60%

Nell’aeroporto d’Abruzzo si registra un aumento del 78,60% di passeggeri nei primi due mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La stagione invernale più estesa mai realizzata include 15 destinazioni sia nazionali che internazionali, contribuendo alla crescita del traffico aereo. L’incremento si riflette sulla quantità di voli e sulla presenza di nuove rotte operate.

Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali operate.E i primi due mesi dell’anno hanno portato a un incremento di quasi l’80 per cento per cento di passeggeri rispetto allo stesso periodo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Boom dell'export in Abruzzo nei primi mesi del 2025: +9%, ma la provincia di Pescara si distingue in negativoCresce del 9% l’export regionale con l’Abruzzo che si colloca al top della classifica dopo Friuli, Toscana, Lazio e Calabria, ma l’andamento delle...

Leggi anche: Case, mercato in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025. Campania 18ª nonostante il boom di Caserta

Contenuti utili per approfondire Abruzzo.

Temi più discussi: La Verde, boom di passeggeri: quasi 3.000 utenti nei servizi notturni e record di 7.000 in un solo giorno; Pescara, boom per il servizio notturno de La Verde: oltre 7mila passeggeri giornalieri; La Verde, boom dei servizi notturni: quasi 3.000 passeggeri nelle prime sei serate; Effetto Olimpiadi, boom sui treni: 1,3 milioni di passeggeri in più con Trenord.

La Verde, boom dei servizi notturni: quasi 3.000 passeggeri nelle prime sei serateLa Verde cresce: quasi 3.000 passeggeri nei servizi notturni e record di 7.000 utenti in un giorno. TUA: Segnale forte per la mobilità sostenibile ... abruzzonews.eu

L'aeroporto d'Abruzzo è lo scalo che è cresciuto di più nel 2025L'aeroporto d'Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più. Lo riferisce la Saga citando i dati di Assaeroporti sugli aeroporti di tutta la Penisola (con almeno un milione di passeggeri) per aumento ... ansa.it

Buongiorno. C'è qualcuno idoneo al concorso 7 amm regione Abruzzo presente tra i vincitori o nei successivi scorrimenti avvenuti in breve tempo Qualcuno è stato già chiamato - facebook.com facebook

#meteo #2marzo Nubi al Nord-Ovest ed Emilia-Romagna con piogge deboli in estensione nel pomeriggio a Toscana, Umbria e zone interne tra Marche e Abruzzo. Più sole al Sud e Isole, ma con locali nubi su Sardegna e Sicilia. Venti meridionali, mar x.com