Lo studio sulla terapia contro il tumore al pancreas rimosso dalla rivista PNAS | Gli autori in conflitto di interessi

Una ricerca sulla terapia contro il tumore al pancreas, pubblicata nel dicembre 2025 su una rivista statunitense, è stata successivamente rimossa dal sito. La decisione è stata presa dopo che si è scoperto che gli autori dello studio avevano dichiarato conflitti di interesse finanziari che non erano stati comunicati in modo adeguato. La rivista ha ritenuto opportuno eliminare l'articolo dal suo archivio online.

La ricerca preclinica era stata pubblicata nel dicembre 2025 sull'autorevole rivista statunitense. Secondo la redazione gli scienziati avrebbero dovuto seguire un'altra procedura data la presenza di presunti interessi finanziari. La reazione degli autori: "Il valore scientifico non è in discussione".🔗 Leggi su Fanpage.it Il tumore al pancreas e la storia di Monica Notizie correlate Ritirato lo studio "svolta" sulle cure per il tumore al pancreas di Mariano Barbacid, "conflitto di interessi"Proceedings of the National Academy of Sciences ha ritirato lo studio di Mariano Barbacid, luminare spagnolo della ricerca oncologica europea che lo... Conflitto d’interessi, ritirato studio su terapia per cancro al pancreas“La redazione ritira questo articolo – si legge sul sito della rivista – a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ritirato lo studio sulla terapia per la regressione del tumore del pancreas; Perché è stato ritirato lo studio di Mariano Barbacid sul tumore al pancreas; Ecco cosa succede al cervello in menopausa; Sindrome di Rett: uno studio italiano indica nuove strade per la terapia genica. Ritiro su PNAS: conflitto di interessi dietro lo studio sulla terapia per cancro al pancreasPNAS ha ritirato un articolo pubblicato il 2 dicembre del 2026 dopo che sono emersi interessi economici non dichiarati di alcuni autori: ecco le ragioni e le possibili conseguenze ... tuobenessere.it Ritirato lo studio sulla terapia per la regressione del tumore del pancreasLa rivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre del 2025 su una terapia combinata mirata che raggiunge un'efficace ... ansa.it Catanzaro Informa. . Studio Giallorosso 2-5-2026 - facebook.com facebook Ritirato lo studio sulla terapia per la regressione del tumore del pancreas. La rivista Pnas ha rilevato un conflitto di interessi non dichiarato dagli autori #ANSA x.com