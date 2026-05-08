Meloni | L’Italia sta lavorando incessantemente per favorire una de-escalation Comprendo noi facciamo i nostri interessi gli americani i loro

Il governo italiano ha dichiarato di impegnarsi costantemente per favorire un allentamento delle tensioni in Iran e per ridurre l’impatto economico sulle famiglie e le imprese italiane. La ministra degli Esteri ha spiegato che l’Italia lavora senza sosta in questa direzione, riconoscendo che gli interessi nazionali sono diversi rispetto a quelli di altri paesi, come gli Stati Uniti.

«L’Italia sta lavorando incessantemente per favorire una de-escalation » in Iran e «per contenere le conseguenze economiche per famiglie e imprese». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a “L’agricoltura, il futuro”, evento di Confagricoltura. «Noi viviamo tempi che non sono semplici, particolarmente non lo sono per chi produce ma state sicuri che non lo sono neppure per chi governa», spiega. Meloni: «Noi facciamo i nostri interessi, gli americani i loro». «Entrambe comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.🔗 Leggi su Open.online

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