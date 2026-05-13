Le tensioni tra la Santa Sede e la Fraternità sacerdotale San Pio X continuano a salire, con un monito ufficiale del Vaticano che avverte sulla possibilità di una scomunica. In queste ore si verifica un momento cruciale nel tentativo di risolvere lo strappo tra le due parti, che da tempo si trovano in una situazione di rottura. La vicenda riguarda decisioni e posizioni che rischiano di portare a conseguenze definitive.

In preparazione un documento del dicastero per la dottrina della fede che mette i paletti alla Fraternità sacerdotale San Pio X in vista delle consacrazioni senza mandato di nuovi vescovi Sono ore decisive per quello che dovrebbe essere un nuovo capitolo dello strappo tra la Santa Sede e la Fraternità sacerdotale San Pio X. Secondo quanto appreso da Il Giornale, il dicastero per la dottrina della fede starebbe per pubblicare un testo destinato a fissare i limiti invalicabili da parte dei cosiddetti lefebvriani, gli eredi del vescovo francese Marcel Lefebvre che ruppe con Roma in opposizione alla riforma liturgica postconciliare e il Vaticano II.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Così sarà scomunica". Il monito del Vaticano ai lefebvriani

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