Prende per il collo la vittima e le strappa la collana in oro arrestato rapinatore trasfertista

Giovedì 16 aprile 2026, la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova. L’arresto è avvenuto per una rapina avvenuta a gennaio, quando il sospettato ha preso per il collo una donna e le ha strappato una collana in oro. L’indagato è considerato un trasfertista.

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile 2026 la polizia ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Genova, un cittadino marocchino di 27 anni, ritenuto responsabile di una rapina commessa nel mese di gennaio ai danni di una donna.🔗 Leggi su Genovatoday.it mario roggero video | mario roggero | mario roggero condannato | mario roggero carcere Notizie correlate Leggi anche: Strappa una catenina d'oro dal collo della vittima. Individuato e arrestato Leggi anche: Rapina a Redona, strappa la collana a una donna: arrestato 22enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Corridonia, prende per il collo la compagna e la insulta: rinviato a giudizio un 44enne; Un giorno di follia. Lancia sedia in Questura e prende agente per il collo; Sesta malattia: cos'è? Come si prende, sintomi, durata e cura; Alunna 12enne attira una compagna in bagno e la prende a colpi di forbici al collo: grave aggressione a scuola. Corridonia, prende per il collo la compagna e la insulta: rinviato a giudizio un 44enneI fatti che gli vengono contestati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 29 luglio 2024, a Corridonia. L'uomo avrebbe maltrattato la compagna ... centropagina.it Giovane calciatore prende per il collo l’arbitro: squalificato per due anniLivorno, 22 gennaio 2026 – Un giovane calciatore dell'Orlando Calcio Livorno, formazione che partecipa al campionato regionale Under 18, è stato squalificato dal giudice sportivo per due anni, fino al ... lanazione.it 80° Prende il via a Spoleto l’80ª edizione del Corso di avviamento al debutto del : cinque mesi di alta formazione dedicati ai cantanti emergenti, pronti a trasformare il tale facebook Bologna non pervenuto, prende quattro gol dall'Aston Villa e saluta l'Europa x.com