Straniero ferito a colpi di coltello nel pieno pomeriggio

Un uomo straniero è stato ferito con coltellate nel corso di una lite avvenuta nel pomeriggio. La vittima è rimasta a terra dopo essere stata colpita e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. La persona coinvolta nello scontro avrebbe estratto un coltello e sferrato diversi fendenti. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Il fatto è successo verso e 17 di oggi, domenica 8 marzo, in piazzale Bainsizza a Mestre dove sono accorsi i medici sull'ambulanza del Suem, i militari dell'esercito, i carabinieri e la polizia locale. Un uomo a terra è stato assistito e medicato. Ritrovata l'arma bianca nei paraggi Non sarebbe in pericolo di vita, in base alle prime informazioni, ma è stato colpito a coltellate ed è rimasto a terra un uomo straniero ferito al culmine di una lite con una persona che ha estratto la lama e sferrato alcuni fendenti. Il fatto è successo oggi, nel pieno del pomeriggio, intorno alle 17, in piazzale Bainsizza, nel quartiere Piave, a due passi dalla stazione di Mestre e via Dante. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

