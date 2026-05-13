Minaccia un capotreno con un coltello | allontanato un 27enne
Un uomo di 27 anni, di nazionalità straniera e senza permesso di soggiorno, è stato allontanato dopo aver minacciato un capotreno con un coltello. La polizia lo ha poi denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi. L’episodio si è verificato in un contesto di trasporto pubblico, dove le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione.
Un uomo di 27 anni, straniero e irregolare sul territorio, è stato denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi. Ne dà notizia la questura di Bologna, tra l’altro nel giorno in cui è iniziato il processo per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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