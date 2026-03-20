Sesso con fidanzata 13enne 18enne a processo per violenza ma il giudice lo assolve | Condotta non offensiva

Un giovane di 18 anni è stato processato a Genova con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con la fidanzata di 13 anni, ma il giudice lo ha assolto perché la condotta non è risultata offensiva. Il caso era stato segnalato dai medici dell’ospedale, preoccupati per una possibile gravidanza della ragazza, e aveva portato all’apertura di un procedimento penale.