Sesso con fidanzata 13enne 18enne a processo per violenza ma il giudice lo assolve | Condotta non offensiva

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni è stato processato a Genova con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con la fidanzata di 13 anni, ma il giudice lo ha assolto perché la condotta non è risultata offensiva. Il caso era stato segnalato dai medici dell’ospedale, preoccupati per una possibile gravidanza della ragazza, e aveva portato all’apertura di un procedimento penale.

Arrivati in ospedale temendo una gravidanza, il caso dei fidanzatini era stato segnalato dai medici alla Procura di Genova e il 18enne era finito a processo per atti sessuali su minori. Il giudice però ora lo ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Giudice con la moglie a processo fa da tutor al pm titolare del fascicolo. E il Csm lo assolve: irrilevante

Ruba polli e conigli al vicino di casa, le telecamere lo riprendono ma il giudice lo “assolve”: il fatto è lieveANCONA - Mette gli occhi sugli animali da cortile di un vicino di casa e in due occasioni si sarebbe presentato per derubarlo di conigli e tacchini.

Aggiornamenti e notizie su Sesso con fidanzata 13enne 18enne a...

Discussioni sull' argomento Sayf e la notte Excelsior con la fidanzata a Rapallo. L’albergatore Werdin: Ha successo perché è vero; Primavera, stagione del sesso? Non per tutti; Abbandona rifiuti ingombranti in via San Martino, multato; Fiori d'arancio in casa Cuccarini, il figlio minore di Lorella si sposa. Chi è la fidanzata (e il rapporto speciale con Lorella).

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.