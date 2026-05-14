Un diciottenne è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza di 15 anni e di aver poi ucciso il suo gatto. L’episodio si sarebbe verificato in una località vicino a Perugia, dove la vittima avrebbe riferito di essere stata costretta a subire le violenze e di aver assistito alla morte dell’animale. La procura ha aperto un procedimento contro il giovane, che si trova ora davanti a un giudice per il dibattimento preliminare.

Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi., Come spiega La Nazione a occuparsi del caso sono stati i carabinieri della compagnia di Foligno: inizialmente il ragazzo è risultato indagato per i reati di atti persecutori, lesioni e minacce nei confronti della minorenne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Perugia, "stupra la fidanzatina e le uccide il gatto": 18enne a processo

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