La Corte d’assise di Milano ha emesso una sentenza di condanna a 30 anni di carcere per due uomini coinvolti in una strage che si è verificata in via Cantoni. La parte civile ha commentato la decisione, affermando che, sebbene la sentenza non possa eliminare il dolore subito, rappresenta comunque un risultato positivo. La decisione si riferisce a un episodio che ha causato diverse vittime e ha avuto una forte risonanza nella città.

La Corte d’assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere ciascuno Zhou Bing e Yijie Yao, i due cittadini cinesi mandanti dell’ incendio che ha causato la strage di via Cantoni del 12 settembre 2024 in cui persero la vita la 19enne cinese Yindan Dong, il fratello 17enne Yinjie Liu e il designer 24enne An Pan. Condannato a 21 anni l’autore materiale del rogo, il piromane olandese Washi Laroo. “Prendiamo atto con soddisfazione della decisione della Corte che ha confermato le responsabilità degli imputati e la pena severa e per le parti civili sicuramente è, diciamo, un riconoscimento importante della gravità dei fatti”, ha detto il legale di parte civile, Fan Zheng aggiungendo: “Sicuramente la sentenza non cancella la sofferenza e il dolore dei delle famiglie, però può restituire la dignità e la giustizia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage via Cantoni a Milano, legale parte civile: "Sentenza non cancella sofferenza ma siamo soddisfatti"

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