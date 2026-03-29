Intesa sul prezzo fondamentale ma non siamo soddisfatti della trattativa

L’accordo sul prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia si è concluso con una cifra di 137 euro a tonnellata, comprensiva di premio tardivo e servizi alle Op. Tuttavia, le aziende agricole della prima provincia del Nord Italia, che conta il maggior numero di ettari coltivati, hanno espresso insoddisfazione, sottolineando come questa cifra possa compromettere la loro redditività.

«?Il prezzo raggiunto nell'accordo per il pomodoro da industria del Nord Italia di 137 euro a tonnellata (inclusa la componente del premio tardivo e i servizi alle Op) mette a rischio la redditività delle aziende agricole del nostro territorio, prima provincia del Nord Italia per ettari destinati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Intesa sul prezzo fondamentale, ma non siamo soddisfatti della trattativa» Articoli correlati Ottolini: «Soddisfatti di Yildiz, trattativa McKennie in corso. Sul CT Spalletti...»La Juventus affronta una fase di consolidamento tra nuove opportunità di mercato, rinnovi contrattuali in corso e valutazioni sullo staff tecnico. Olimpiadi 2026, cala il sipario sul test event all’Arena Santa Giulia. Varnier: “C'è ancora tanto da fare, ma siamo soddisfatti”Milano, 12 gennaio 2026 – "Sono state per noi giornate molto importanti, non abbiamo mai nascosto la preoccupazione per questa venue e la prova era... Tutti gli aggiornamenti su Intesa sul prezzo fondamentale ma non... Temi più discussi: Tavolo del latte, raggiunto nuovo accordo sul prezzo; Intesa Sanpaolo in Calo Mentre BPER Banca in Rimbalzo; Previsioni Azioni Intesa Sanpaolo | Multa Dati Isybank; Trovato l'accordo sul prezzo del latte: 47 centesimi per tre mesi e ritiro delle disdette. Pomodoro, Coldiretti: Intesa sul prezzo fondamentale, ma non soddisfatti della trattativaIl prezzo raggiunto nell'accordo per il pomodoro da industria del Nord Italia di 137 €/tonnellata (inclusa la componente del premio tardivo e i servizi ... piacenzasera.it Prezzo del latte, accordo fatto al Ministero: 0,54 centesimi a litro a gennaioUn prezzo del latte di 0,54 centesimi di euro a litro a gennaio, 0,53 a febbraio e 0,52 a marzo. E' questo l'accordo sul prezzo del latte raggiunto oggi al Masaf (ministero dell'Agricoltura, della ... rainews.it Nairobi e Pechino finalizzano un’intesa che rimuove tariffe sul 98% dei prodotti. Sullo sfondo c’è un programma in direzione opposta agli Usa di Trump - facebook.com facebook Anche tre musei camuni nel #Protocollo d’Intesa “Una Notte Un #Museo” x.com