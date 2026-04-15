Condannati all'ergastolo i responsabili del rogo nel magazzino di via Cantoni a Milano in cui morirono tre ragazzi

I tre responsabili del incendio avvenuto in un magazzino di via Cantoni a Milano sono stati condannati all'ergastolo. L'incendio, costato la vita a tre ragazzi, si è verificato nel 2024. I responsabili, già arrestati l'anno scorso, sono stati giudicati colpevoli di aver causato il rogo. Secondo le indagini, il movente sarebbe stato un debito di 40mila euro del proprietario del magazzino nei confronti di persone non identificate.

I responsabili, già arrestati nel 2024, oggi sono stati condannati all'ergastolo. ll movente di quell'incendio sarebbe stato un debito da 40mila euro che il proprietario del magazzino avrebbe avuto nei confronti dei mandanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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