Cinque sub italiani morti alle Maldive durante un' immersione

La Farnesina ha confermato la morte di cinque sub italiani nelle Maldive, avvenuta durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. La nota ufficiale specifica che si è trattato di un incidente durante l’attività subacquea e che i cinque italiani sono deceduti nel corso dell’evento. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su cause o circostanze dell’incidente. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ambasciata italiana nel paese straniero.

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La Farnesina ha confermato la morte di cinque subacquei italiani alle Maldive. «In seguito a un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive», si legge in una nota. I cinque sub sarebbero morti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità», si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l’accaduto, precisa la nota. «La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare», si spiega ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cinque sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Sullo stesso argomento Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità» Si parla di: Mortal Kombat II arriva al cinema, cosa sapere sul film e dove eravamo rimasti. Cinque sub italiani morti alle MaldiveCinque cittadini italiani avrebbero perso la vita nel corso di un’immersione subacquea alle Maldive. La notizia è stata confermata dalle autorità locali: secondo quanto riferito dalla polizia maldivia ... tg.la7.it Cinque sub italiani morti alle Maldive. Le possibili causeCinque cittadini italiani avrebbero perso la vita nel corso di un’immersione subacquea alle Maldive. La notizia è stata confermata dalle autorità locali: secondo quanto riferito dalla polizia maldivia ... tg.la7.it