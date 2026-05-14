Le Iene dalla donna con le forbici nell’addome a nuovi elementi sulla strage di Erba

Stasera, giovedì 14 maggio, va in onda su Italia 1 un nuovo episodio de Le Iene. La puntata vede come ospite speciale il rapper Clementino, che si unisce a Veronica Gentili e Max Angioni nel condurre lo spettacolo. Nei segmenti precedenti sono stati trattati vari temi, tra cui una donna che ha subito un intervento con forbici nell’addome e aggiornamenti sulla vicenda legata alla strage di Erba.

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È Clementino l’ospite del nuovo appuntamento de Le Iene, in onda questa sera, giovedì 14 maggio, in prima serata su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni del 14 maggio 2026. Il caso della donna con le forbici dimenticate nell’addome. Alice Martinelli parla con la vittima di un recente e clamoroso caso di malasanità. A Napoli, una donna di 53 anni, sette mesi dopo un intervento di addominoplastica, ha scoperto che il chirurgo aveva dimenticato un paio di forbici nel suo addome. Il medico è stato denunciato e l’inviata ha accompagnato la donna all’operazione necessaria per rimuovere l’oggetto. Il caso della morte di Carmelo Barone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Iene, dalla donna con le forbici nell’addome a nuovi elementi sulla strage di Erba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a NapoliNuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 stasera, giovedì 14 maggio, con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Leggi anche: Strage di Erba, le nuove piste choc delle Iene Temi più discussi: Le Iene: RUGGERI: Una storia d'amore molto costosa Video; Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a Napoli; Malore durante la riunione di condominio, donna muore a Montefiascone; Santeramo, le parole possono uccidere: la storia di Paolo Silletti arriva a Le Iene. Ovviamente di questo su X si parla meno, perché non fa comodo per alla narrazione terrapiattista su #Garlasco. Ma vi ricordate la suggestione portata avanti dall’immancabile De Giuseppe dalle Iene (qui in compagnia di Giuseppe Brindisi) sul dna i cui GRAM x.com Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a NapoliLa trasmissione intervisterà anche i parenti di Carmelo Barone, rapinatore dello Zen di Palermo. Ospite Clementino ... msn.com Il caso Monica Busetto a Le Iene: le accuse alla donna che si proclama innocenteLa vicenda giudiziaria di Monica Busetto, ex operatrice sanitaria di Mestre, torna sotto i riflettori nazionali grazie all'inchiesta della trasmissione Le Iene in onda il 18 gennaio 2026 su Italia 1. it.blastingnews.com