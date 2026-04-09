Strage di Erba dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald' s alle foto | tutti i dubbi

Nel caso della strage di Erba, si sono susseguite diverse piste e interrogativi. Tra gli elementi emersi ci sono uno scontrino riferito a Rosa Bazzi e Olindo Romano, e le foto che hanno alimentato dubbi sulla ricostruzione dei fatti. Le indagini hanno portato alla condanna dei due imputati, ma alcuni aspetti non sono stati chiariti completamente. La vicenda resta al centro di discussioni e analisi giudiziarie.

Le Iene insistono sulla pista alternativa della strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più violenti dell’Italia della Seconda Repubblica. Secondo il lavoro dell’inviato Max Andreeta sarebbero ancora troppi i dettagli che potrebbero allontanare Rosa Bazzi e Olindo Romano dalla scena del crimine, a partire dalle incongruenze sullo scontrino del McDonald’s che la coppia aveva consegnato agli inquirenti fino alla pista alternativa dello spaccio che – secondo Andreeta – potrebbe essere stata volontariamente esclusa per non compromettere l’onorabilità di alcuni membri delle forze dell’ordine. La pista alternativa della strage di Erba I dubbi... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Strage di Erba, dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald's alle foto: tutti i dubbi Strage di Erba: nuove prove scardinano l’alibi di Rosa e OlindoIl caso della strage di Erba torna al centro del dibattito pubblico a causa di nuove testimonianze e prove raccolte da Max Andreetta e Francesco... Strage di Erba, ex pm Tarfusser chiede verifica su operato dei giudici che riesaminarono caso di Olindo e RosaL'ex pm Cuno Tarfusser ha chiesto verifiche sull'operato dei giudici che riesaminarono la posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la... Temi più discussi: Censurato e smentito dai giudici, l’ex magistrato Tarfusser insiste sulla strage di Erba e presenta un esposto; Le Iene: ANDREETTA: Strage di Erba: si riapre il caso? Video; Strage di Erba, possibile revisione del processo con l'esposto dell’ex magistrato Tarfusser: i motivi; Strage di Erba, l’ex magistrato insiste: serve un nuovo processo. Strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi colpevoli davvero? | Le rivelazioni dopo l’esposto di TarfusserStrage di Erba a Le Iene Inside con novità, rivelazioni e testimonianze che alimentano i dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi ... ilsussidiario.net Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: Colpevoli davvero?Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in via Diaz in un orario incompatibile con l'accusa. movieplayer.it Le rivelazione esclusive de Le Iene sulla strage di Erba - facebook.com facebook