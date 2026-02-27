Podismo | molti iscritti alla corsa di domenica Una mezza maratona per 250 in Casentino

Domenica 1° marzo si terrà a Soci, nel comune di Bibbiena, l’undicesima edizione della Mezzamaratona del Casentino, una corsa che attira numerosi partecipanti. Sono previsti percorsi di 10 e 21 chilometri, con un’ampia partecipazione di appassionati di podismo provenienti dalla zona e non solo. La manifestazione si svolge su un tracciato che attraversa il paesaggio del Casentino.

BIBBIENA Domenica 1° marzo si disputerà a Soci, nel comune di Bibbiena, l’undicesima edizione della Mezzamaratona del Casentino, gara podistica sulle distanze di 10 km e 21 km. Quando mancano ancora due giorni alla partenza, sono già 250 gli atleti iscritti, in rappresentanza di società aretine, fiorentine, romagnole e umbre, a conferma del crescente interesse verso una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama podistico del territorio. Il percorso si snoderà tra Soci e Partina e sarà prevalentemente extraurbano, con passaggi nel centro abitato di Soci e lungo le strade comunali che collegano il paese a Bibbiena. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante, studiato per garantire sicurezza e fluidità, e sarà completamente segnalato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

11ª Mezza Maratona del Casentino: una corsa che unisce territorio, sport e comunità

