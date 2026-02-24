La mezza maratona d' Italia 2026 Memorial Enzo Ferrari verso i 15mila runner iscritti

La mezza maratona d'Italia 2026, chiamata “Memorial Enzo Ferrari”, ha attirato quasi 15.000 runner, spinta dalla passione per il podismo e dall’interesse verso l’evento. La gara si svolgerà in un’area ricca di storia motoristica, dove gli appassionati potranno ammirare anche alcuni circuiti storici. Questa adesione dimostra come l’evento sia diventato uno dei momenti più attesi nel calendario sportivo, coinvolgendo sia atleti locali che internazionali.

Presentati al Museo Enzo Ferrari Modena il percorso rinnovato e le maglie ufficiali della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” realizzate da Brooks Running, l’Official Technical Partner della manifestazione La nuova edizione della manifestazione si avvicina al sold out con record di iscritti su tutte le distanze: più di 15 mila iscritti con una impennata di partecipazioni dall’estero, ben un terzo del totale. L’intero tracciato è il racconto della storia che unisce il cuore pulsante della Ferrari ai territori circostanti. Una storia che è l’evoluzione di un sogno nato nel lontano marzo 1947. 🔗 Leggi su Modenatoday.it "Memorial Enzo Ferrari", sold-out la mezza maratona nella terra della Motor ValleyLa Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” si terrà domenica 29 marzo 2026 nella Motor Valley. È una RomaOstia da grandi numeri: per la mezza maratona l'obiettivo è 15mila iscrittiQuesta mattina è stata presentata ufficialmente la Roma-Ostia, la corsa di strada più famosa di Roma. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Mezza maratona di Oristano - Domenica 22 febbraio in mille al via; Correre nel mito: è la Mezza Maratona; Mezza Maratona d’Italia 2026 verso il sold out: oltre 15 mila runner nel mito; Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari, più di 15mila iscritti: tutti i dettagli della corsa. Correre nel mito: è la Mezza MaratonaQuando gli organizzatori, un paio d’anni fa, ebbero l’idea di mettere in piedi la Mezza Maratona d’Italia, Memorial Enzo ... ilrestodelcarlino.it NEL CUORE DEL MITO, TORNA LA MEZZA MARATONA D’ITALIA MEMORIAL ENZO FERRARINel video, l’intervista: Luca Onofrio, Resp. Mass events Rcs Spor & Events Martina Fogagnolo, Marketing manager Brooks Italia Luigi Zironi, Sindaco di Maranello Un fine settimana che profuma di spor ... tvqui.it Mezza #Maratona d’ #Italia “Memorial Enzo #Ferrari”, più di 15mila iscritti: tutti i dettagli della #corsa x.com XC ANNUNZIATA – 2° MEMORIAL ENZO LOMBARDO Il 29 Marzo 2026 torna a Rutigliano una giornata di sport, passione e adrenalina! S.C. Annunziata – Rutigliano (BA) Ritrovo: ore 8:00 Partenza: ore 9:30 Un evento speciale per ricordar - facebook.com facebook