Strade scalinate scuole e sottoservizi La Giunta approva una moltitudine di lavori in tutta la città
Nella seduta di oggi, la Giunta comunale ha approvato diversi interventi riguardanti lavori pubblici in tutta la città. Tra le decisioni prese ci sono interventi di manutenzione su strade, scale, scuole e sottoservizi. La proposta, avanzata dall’assessore ai Lavori pubblici, prevedeva una serie di interventi mirati a migliorare la qualità delle infrastrutture urbane. La delibera riguarda sia interventi di riparazione e messa in sicurezza, sia lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse aree della città.
ANCONA – È stata caratterizzata da una serie di provvedimenti dedicati ai lavori pubblici la seduta di Giunta comunale di oggi, giovedì 14 maggio 2026, che, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, ha approvato interventi relativi alla manutenzione delle strade, alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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