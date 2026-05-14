Strade scalinate scuole e sottoservizi La Giunta approva una moltitudine di lavori in tutta la città

Nella seduta di oggi, la Giunta comunale ha approvato diversi interventi riguardanti lavori pubblici in tutta la città. Tra le decisioni prese ci sono interventi di manutenzione su strade, scale, scuole e sottoservizi. La proposta, avanzata dall’assessore ai Lavori pubblici, prevedeva una serie di interventi mirati a migliorare la qualità delle infrastrutture urbane. La delibera riguarda sia interventi di riparazione e messa in sicurezza, sia lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse aree della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui