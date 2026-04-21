La giunta regionale approva mutuo con Cassa depositi e prestiti per lavori nelle scuole

La giunta regionale ha approvato un mutuo di 1.519.000 euro con Cassa depositi e prestiti, su proposta dell’assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale. La cifra servirà a completare 21 interventi di edilizia scolastica già programmati. La delibera riguarda lavori nelle scuole e coinvolge progetti in diverse zone della regione. La firma del mutuo segna l’avvio di una fase di realizzazione di interventi già pianificati.

Via libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica già programmati nei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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