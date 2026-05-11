Il Giro d’Italia si appresta a percorrere i 42 chilometri a cronometro tra Viareggio e Marina di Massa, una tappa che potrebbe influenzare significativamente la classifica generale. La prova contro il tempo mette alla prova gli specialisti e potrebbe creare sorprese tra i favoriti alla maglia rosa. Gli atleti si preparano per affrontare questa sfida, cercando di guadagnare o conservare posizioni in vista delle prossime tappe.

? Punti chiave Chi riuscirà a dominare i 42 km tra Viareggio e Massa?. Quali specialisti metteranno in crisi la classifica generale della maglia rosa?. Dove si troveranno i tre punti di controllo lungo il percorso?. Come cambierà la corsa con il passaggio verso la Liguria?.? In Breve Partenze tra le 13:15 e le 16:31 con arrivo a Piazza Betti.. Controlli intermedi a Regina Margherita (16,7 km), Forte dei Marmi (28,9 km) e Rinchiostra (38,4 km).. Protagonisti della velocità Filippo Ganna, Rémi Cavagna, Matteo Sobrero e Mikkel Bjerg.. Prossima tappa il 20 maggio 2026 da Porcari verso Chiavari.. Il 19 maggio 2026 la decima tappa del 109° Giro d’Italia porterà i corridori su un percorso di 42 chilometri a cronometro individuale che collegherà Viareggio a Marina di Massa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: 42 km a cronometro tra Viareggio e Marina di Massa

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