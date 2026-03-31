Il palo della discordia | Una figuraccia del Comune di Manfredonia

Sul molo di ponente di Manfredonia si trova un palo di circa trenta metri che ha suscitato numerose polemiche. Secondo quanto riferito, il Comune avrebbe commesso una cattiva gestione nella sua installazione o manutenzione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e sollevato critiche sulla qualità dell’amministrazione comunale. La questione viene descritta come una “figuraccia” legata alla gestione pubblica, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

E’ balzato agli occhi un altro caso di cattivissima amministrazione La Marca. La questione riguarda l’impianto di telecomunicazioni, che dal molo di ponente spicca il volo per circa trenta metri. Il palo spaventoso e di rara bruttezza ferisce profondamente un’area incantevole della Citta’ dalle caratteristiche pittoresche. Ebbene, il comune ha sbagliato clamorosamente anche in questa circostanza. Infatti, non poteva autorizzare, per ragioni paesaggistiche, l’installazione di quel pugno nello stomaco. E a certificare categoricamente il concetto è addirittura la Regione Puglia, pur sventolando la stessa bandiera politica (immaginate!!!).... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il palo della discordia: “Una figuraccia del Comune di Manfredonia” Articoli correlati Leggi anche: I posteggi della discordia. Il Comune vince al Tar Leggi anche: Via Mitolo, il cantiere della discordia: tra ricorsi al Tar e un antico cimitero, il Comune di Bari tira dritto Tutto quello che riguarda su Il palo della discordia Una figuraccia... PALO PORTO Palo sul porto, la Regione chiede la revoca. Riccardi: Il sindaco ha fallito nel suo ruoloMANFREDONIA – Sul contestato palo installato in area portuale cala il silenzio del Comune, mentre dalla Regione Puglia arriverebbe una richiesta formale di revoca dell’autorizzazione paesaggistica. Un ... statoquotidiano.it MANFREDONIA PIAO Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadinoIl Piano segna un inversione di tendenza nella gestione della pianta organica dell’ente, aggiungendosi alle 15 assunzioni già effettuate ... statoquotidiano.it