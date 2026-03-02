Via Mitolo il cantiere della discordia | tra ricorsi al Tar e un antico cimitero il Comune di Bari tira dritto

2 mar 2026

A Bari i lavori nel cantiere di via Mitolo proseguono senza interruzioni, nonostante i ricorsi presentati al Tar Puglia. Il Comune ha confermato che l’opera della stazione di ricarica per autobus continuerà secondo i piani stabiliti, ignorando le cause legali in corso e la presenza di un antico cimitero nelle vicinanze. La tabella di marcia rimane invariata e i lavori non si fermano.

Nessuno stop ai lavori: il cantiere prosegue secondo il cronoprogramma definito. Il progetto della stazione di ricarica bus in via Mitolo continua: nonostante il ricorso pendente davanti al Tar Puglia, infatti, l'amministrazione comunale di Bari è determinata a completare l'infrastruttura entro i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

