Via Mitolo il cantiere della discordia | tra ricorsi al Tar e un antico cimitero il Comune di Bari tira dritto

A Bari i lavori nel cantiere di via Mitolo proseguono senza interruzioni, nonostante i ricorsi presentati al Tar Puglia. Il Comune ha confermato che l’opera della stazione di ricarica per autobus continuerà secondo i piani stabiliti, ignorando le cause legali in corso e la presenza di un antico cimitero nelle vicinanze. La tabella di marcia rimane invariata e i lavori non si fermano.