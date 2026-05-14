StraBologna 2026 attesi 20mila partecipanti alla camminata | ecco i tre percorsi

Il 24 maggio si terrà la 45ª edizione della StraBologna, con l’obiettivo di coinvolgere circa 20.000 partecipanti in una camminata che attraverserà il centro storico. L’evento prevede tre diversi percorsi, tutti partendo e arrivando in piazza Maggiore, il cuore della città. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario di Bologna, attirando persone di tutte le età e provenienze. L’organizzazione ha annunciato che la giornata sarà caratterizzata da momenti di aggregazione e mobilitazione collettiva.

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Bologna, 14 maggio 2026 – Da piazza Maggiore a. piazza Maggiore. La 45esima edizione della StraBologna è già fiammante, pronta domenica 24 maggio a far battere il cuore della città, dei bolognesi e non solo. Una grande festa – canterebbe Luca Carboni -, anche quest’anno, confermando e soprattutto migliorando i numeri dei partecipanti: sempre di più, sempre più carichi. Come annunciato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento targato 2026, nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio. “La speciale novità di quest’anno è che avremo partenza e arrivo davanti alla Basilica di San Petronio – così il responsabile dell’Area Comunicazione Uisp Bologna e Aps e del Comitato Organizzatore della StraBologna, Nicola Fornasari -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - StraBologna 2026, attesi 20mila partecipanti alla camminata: ecco i tre percorsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: StraBologna, città in festa. Ecco i tre percorsi dell’evento: "Già raggiunti i 12mila iscritti" Strabologna: siamo alla 45° edizione della camminata ludico motoria della cittàIl 24 maggio 2026 prendi parte alla 45° edizione della Strabologna, la camminata ludico motoria più amata di Bologna. StraBologna 2026, attesi 20mila partecipanti alla camminata: ecco i tre percorsiAttesa per la 45esima edizione della manifestazione che porterà in città appassionati e sportivi. Una grande festa per valorizzare strade e angoli della città meno conosciuti. Partenza in piazza Mag ... msn.com StraBologna, città in festa. Ecco i tre percorsi dell’evento: Già raggiunti i 12mila iscrittiPiù di un mese al tradizionale appuntamento con StraBologna. Ma l’interesse cresce di pari passo con le sorprese. E pure con i record. Il primo? Il numero di iscritti. Per StraBologna numero 45 in ... quotidiano.net