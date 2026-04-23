StraBologna città in festa Ecco i tre percorsi dell’evento | Già raggiunti i 12mila iscritti

A poco più di un mese dalla tradizionale corsa di StraBologna, l’evento ha già registrato oltre 12.000 iscrizioni. Tre percorsi diversi sono stati annunciati, attirando l’attenzione dei partecipanti. L’interesse verso questa manifestazione continua a crescere, accompagnato da alcune sorprese che saranno svelate nelle prossime settimane. La città si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e della festa, con numerosi partecipanti attesi.

Più di un mese al tradizionale appuntamento con StraBologna. Ma l’interesse cresce di pari passo con le sorprese. E pure con i record. Il primo? Il numero di iscritti. Per StraBologna numero 45 in programma il 24 maggio, ci sono già 12mila iscrizioni. Un primato che consente a Nicola Fornasari, il responsabile della macchina organizzativa della corsa, da sempre fiore all’occhiello dell’attività Uisp, di ipotizzare una nuova edizione da tutto esaurito. Con almeno 22mila persone in Piazza Maggiore. La novità più eclatante, intanto, è rappresentato dalla partenza. Nelle ultime stagioni si è puntato su via Rizzoli per imboccare poi via Indipendenza o tirare diritto per via Ugo Bassi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - StraBologna, città in festa. Ecco i tre percorsi dell’evento: "Già raggiunti i 12mila iscritti" Notizie correlate Leggi anche: Vannacci, primo show sulla remigrazione a Montecatini: già 12mila iscritti al movimento Leggi anche: Futuro Nazionale, Vannacci: Oltre 12mila iscritti in solo quindici giorni Una raccolta di contenuti Si parla di: StraBologna, città in festa. Ecco i tre percorsi dell’evento: Già raggiunti i 12mila iscritti; 26 eventi da vivere a Bologna nel 2026.