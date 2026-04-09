Strabologna | siamo alla 45° edizione della camminata ludico motoria della città
Il 24 maggio 2026 si svolgerà la 45ª edizione della Strabologna, la tradizionale camminata ludico-motoria che attraversa la città. L'evento, molto seguito nel territorio, invita cittadini di tutte le età a partecipare a un percorso a piedi nel centro urbano. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data e coinvolge diverse associazioni e residenti locali. La partecipazione è aperta a chiunque desideri muoversi in modo semplice e conviviale.
Il 24 maggio 2026 prendi parte alla 45° edizione della Strabologna, la camminata ludico motoria più amata di Bologna. Strabologna, come ormai noto, non è solo un evento sportivo, ma la festa della città: l'evento raggiunge il suo culmine con la partenza della camminata ludico motoria di domenica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
StraRiccione torna a correre: 900 in gara e iscrizioni aperte per la non competitiva e la camminata ludico-motoriaRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione.
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