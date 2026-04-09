Strabologna | siamo alla 45° edizione della camminata ludico motoria della città

Il 24 maggio 2026 si svolgerà la 45ª edizione della Strabologna, la tradizionale camminata ludico-motoria che attraversa la città. L'evento, molto seguito nel territorio, invita cittadini di tutte le età a partecipare a un percorso a piedi nel centro urbano. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data e coinvolge diverse associazioni e residenti locali. La partecipazione è aperta a chiunque desideri muoversi in modo semplice e conviviale.