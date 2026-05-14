Oggi pomeriggio si svolge un evento dedicato ai profumi e alle erbe officinali, con un focus sui saperi antichi e la loro presenza nella vita quotidiana. L'iniziativa coinvolge diverse attività che uniscono cultura, tradizione e aspetti creativi legati alle erbe. Sono previste dimostrazioni e approfondimenti sul ruolo delle piante officinali nel benessere e nelle pratiche quotidiane. L'appuntamento mira a valorizzare l'importanza delle erbe nel tempo e nelle pratiche moderne.

Un pomeriggio dedicato ai profumi, ai saperi antichi e al valore delle erbe officinali nella vita quotidiana, intrecciando cultura, benessere, tradizione e creatività femminile. Si terrà oggi, giovedì 14 maggio alle 17, nella Sala del Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna, l’incontro dal titolo ’Storie & racconti profumati al Museo - Le erbe nella vita quotidiana’, promosso da Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna, in collaborazione con i Musei Nazionali di Ravenna. L’appuntamento vuole offrire al pubblico un’occasione di approfondimento sul ruolo che le erbe aromatiche e officinali hanno avuto nei secoli e continuano ad avere ancora oggi nella cura della persona, nell’alimentazione, nella cosmetica naturale e nella quotidianità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Storie & racconti profumati. Le erbe nella vita quotidiana’

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