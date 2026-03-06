Dee riti e vita quotidiana | al museo Griffo le storie delle donne dell’antica Akràgas

Al museo Griffo sono in mostra le storie delle donne dell’antica Akràgas, tra miti, riti e vita quotidiana. La mostra presenta un percorso che illustra come le donne partecipavano alle cerimonie religiose, i loro ruoli nella comunità e le pratiche quotidiane. Sono esposte reperti che testimoniano le loro attività e il loro ruolo nella società dell’epoca.

Un percorso tra mito, religione e vita quotidiana per raccontare il ruolo delle donne nell'antica Akràgas. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi promuove una visita didattica speciale al museo archeologico regionale Pietro Griffo. L'iniziativa, dal titolo "Heroides – storie di donne e dee al museo Griffo di Agrigento", nasce con l'obiettivo di riportare al centro le figure femminili del mondo antico, sospese tra dimensione umana e divina e tra storia e mito. Appuntamento domenica 8 marzo alle 16:30.