rockabilly storie di vita e jazz tra musica e racconti al bancone

In un locale dove si mescolano le note del rockabilly più energico e i racconti di vita, si crea un’atmosfera coinvolgente. Tra musica dal vivo e aneddoti, si ascoltano storie di libertà e di esperienze vissute intensamente. Il contesto riunisce appassionati di generi diversi, uniti dalla passione per il ritmo e le narrazioni che si intrecciano tra loro.

Il rockabilly più trascinante ed energico, accanto a un racconto di vita che è una grande storia di liberazione. Note e ritmi scatenati ad accompagnare un percorso di coraggio, identità e rinascita. È il doppio appuntamento, prima letterario e poi musicale, che animerà oggi il Birrificio Menaresta di Carate. Dalle 19.30 i locali di piazza Risorgimento faranno da scenario per un nuovo incontro della rassegna Racconti al bancone: protagonista della chiacchierata, in Sala Malti, sarà Monica Anthony, che parlerà del suo libro autobiografico “A ray of hope“, un raggio di speranza che attraversa una vicenda che si sviluppa tra Cape Town, in Sudafrica, le strade di Londra e il cuore di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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