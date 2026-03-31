Euphoria 3 | trailer trama cast e data di uscita dell' attesissima nuova stagione della serie cult

Dopo quattro anni dalla seconda stagione, arriva la terza stagione di Euphoria, una serie creata, diretta e prodotta da Sam Levinson. La nuova stagione, composta da otto episodi, sarà disponibile in Italia su Sky e sulla piattaforma HBO Max Italia. Sono stati diffusi trailer e dettagli sulla trama e sul cast, senza ancora comunicare una data di uscita ufficiale.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" A quattro anni di distanza dalla seconda stagione, è finalmente in arrivo Euphoria 3, terza stagione in 8 episodi della serie cult HBO, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, che in Italia uscirà ancora su Sky, oltre che sulla recentemente arrivata HBO Max Italia. Zendaya, Sydney Sweeney e tutti gli amicinemici di Rue (ovviamente a parte il Fezco di Angus Cloud, morto ad agosto 2023, e la Kat di Barbie Ferreira, che ha lasciato la serie tra disaccordi e polemiche) ritornano sullo schermo con le loro storie drammatiche, se non tragiche, e sempre sconvolgenti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Euphoria 3: trailer, trama, cast e data di uscita dell'attesissima nuova stagione della serie cult Articoli correlati Leggi anche: "Monarch: Legacy of Monsters 2": trailer, trama e data di uscita della nuova stagione Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Euphoria 3: Il nuovo trailer ufficiale della terza stagione; Il nuovo poster corale della terza stagione di Euphoria: cosa ci aspetta; Euphoria 3: Rue viene interrogata nel nuovo trailer degli episodi inediti; Euphoria 3, cosa sapere sulla nuova stagione: trama, cast, uscita e anticipazioni. Euphoria 3: Il nuovo trailer ufficiale della terza stagioneLa terza stagione di Euphoria arriverà il 13 aprile anche su Sky e in streaming su NOW: il nuovo trailer ufficiale svela nuove anticipazioni. comingsoon.it Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv - facebook.com facebook Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv x.com