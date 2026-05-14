Stop Termini-Centocelle dal 15 giugno due nuovi bus per Torpignattara e Casilina | i percorsi delle linee

Dal 15 giugno entreranno in funzione due nuove linee di autobus, la 104 e la 105L, che collegheranno rispettivamente Torpignattara e Casilina. Questa modifica si inserisce in un intervento volto a sostituire il trenino giallo della Termini-Centocelle, che è stato sospeso. Inoltre, sono state aumentate le corse delle linee 105 e 409 per migliorare i collegamenti nella zona di Roma Est.

Dopo lo stop al trenino giallo della Termini-Centocelle arrivano le linee 104 e 105L e più corse per 105 e 409 per provare a ridurre i disagi a Roma Est.🔗 Leggi su Fanpage.it

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