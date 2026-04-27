Addio treno Termini-Centocelle | arriva la tramvia per la Casilina

Il Comune di Roma ha deciso di chiudere definitivamente la linea ferroviaria che collega Termini a Centocelle, a seguito di un incidente avvenuto il 4 marzo. La decisione comporta la sospensione del servizio e l’avvio di lavori per la realizzazione di una nuova tramvia che collegherà la zona della Casilina. La chiusura della linea ferroviaria interrompe il collegamento diretto tra le due stazioni.

? Cosa sapere Il Comune di Roma chiude definitivamente la linea ferroviaria Termini-Centocelle dopo l'incidente del 4 marzo.. Il progetto per la nuova linea G da 268 milioni di euro sostituirà il servizio.. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha confermato che la linea ferroviaria Termini-Centocelle non riaprirà, sancendo la fine definitiva del servizio dopo l’incidente avvenuto lo scorso 4 marzo nel tratto di Ponte Casilino. La decisione arriva dopo settimane di incertezza per i pendolari della zona, che dal mese di marzo sono costretti a fare affidamento su mezzi sostitutivi su gomma. Il provvedimento del Campidoglio è il risultato di...🔗 Leggi su Ameve.eu

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