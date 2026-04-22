Senza il trenino siamo isolati | a Torpignattara bus pieni e disagi dopo lo stop della Termini-Centocelle

A Torpignattara, i residenti affrontano difficoltà quotidiane dopo la sospensione del trenino che collegava Termini a Centocelle. Il bus 105 si riempie rapidamente, portando a sovraffollamenti e lunghe attese. La perdita del servizio ha creato disagi per chi dipende principalmente da quel mezzo per raggiungere altre zone della città. La situazione evidenzia le criticità del trasporto pubblico locale nella zona.

Residenti in difficoltà dopo la fine del trenino: il 105 è sovraffollato e i tempi di attesa si allungano. "Tre anni così sono insostenibili", denunciano i residenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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