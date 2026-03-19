Il presidente ha lanciato un avvertimento all’Iran, chiedendo di interrompere gli attacchi in Qatar, minacciando di distruggere il giacimento di South Pars. Secondo fonti di Reuters, si ipotizza un possibile invio di migliaia di soldati statunitensi nella regione. La questione riguarda tensioni tra Stati Uniti e Iran e coinvolge l’area del Golfo Persico.

Donald Trump minaccia di “far saltare in aria” il giacimento di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar, la più grande riserva di gas naturale al mondo. In un post su Truth il presidente degli Stati Uniti afferma che Israele ha colpito “una porzione relativamente piccola dell’intero” sito, all’insaputa di Usa e Qatar. “Purtroppo, l’Iran non lo sapeva – scrive – e ha attaccato in modo ingiustificato e sleale una parte dell’impianto di Gnl del Qatar”. Israele, aggiunge, non attaccherà di nuovo South Pars “a meno che l’Iran non decida in modo imprudente di attaccare un innocente, in questo caso il Qatar”. In una situazione del genere, prosegue, gli Stati Uniti “faranno saltare in aria” l’”intero giacimento di gas di South Pars con una potenza e una forza che l’Iran non ha mai visto prima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump all’Iran: “Stop attacchi in Qatar o distruggeremo South Pars”. Reuters: “Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa”

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Trump minaccia di “far saltare” South Pars. Fase due della guerra dell’energia x.com