Stop all’accorpamento del Marconi La giunta fa squadra con la Regione Via al ricorso al Capo dello Stato

Il Comune ha deciso di ricorrere alle vie legali per opporsi all’accorpamento della scuola Marconi. La giunta comunale ha approvato una delibera per sostenere la Regione in questa azione legale, che prevede un ricorso al Capo dello Stato. La decisione arriva dopo le discussioni sul progetto di accorpamento e segna un passo formale per difendere la scuola interessata.

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