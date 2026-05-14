Stop all’accorpamento del Marconi La giunta fa squadra con la Regione Via al ricorso al Capo dello Stato
Il Comune ha deciso di ricorrere alle vie legali per opporsi all’accorpamento della scuola Marconi. La giunta comunale ha approvato una delibera per sostenere la Regione in questa azione legale, che prevede un ricorso al Capo dello Stato. La decisione arriva dopo le discussioni sul progetto di accorpamento e segna un passo formale per difendere la scuola interessata.
Carrara, 14 maggio 2026 – Il Comune passa alle vie legali per difendere la scuola. La giunta comunale ha approvato in questi giorni una delibera per intervenire ‘ad adiuvandum’, in italiano per aiutare, al fianco della Regione. L’obiettivo è bloccare il decreto sul dimensionamento scolastico imposto dal governo centrale. L’atto formale punta a congelare ed eliminare gli effetti del decreto di dimensionamento scolastico varato dal governo. Serena Arrighi Il Provvedimento Ministeriale. Il provvedimento ministeriale comporterebbe la cancellazione della storica autonomia giuridica e amministrativa del liceo scientifico Marconi, imponendone la fusione con l’Istituto tecnico industriale Galilei.🔗 Leggi su Lanazione.it
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