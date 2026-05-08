Sergio Mattarella a Firenze Dal giuramento dei Carabinieri fino a S Miniato al Monte La visita del Capo dello Stato

Il presidente della Repubblica ha visitato Firenze, partendo dal giuramento dei Carabinieri e proseguendo con una visita a S. Miniato al Monte. La sua presenza in città si inserisce in un tour toscano che include anche la tappa negli stabilimenti della Piaggio a Pontedera, avvenuta poco più di una settimana prima. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali e ha coinvolto diverse location della città.

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Firenze, 8 maggio 2026 – A poco più di una settimana dalla sua visita negli stabilimenti della Piaggio a Pontedera, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato in Toscana. Il Capo dello Stato era a Firenze, dove ha presenziato alla cerimonia di giuramento del 15esimo corso triennale alla Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze, conferendo l'alamaro all'allievo primo classificato. Al suo arrivo alla scuola Mattarella è stato accolto con l'Inno d'Italia e la resa degli onori. Insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto Mattarella ha poi passato in rassegna il battaglione. Presenti, tra gli altri, a nche il capo di stato maggiore della difesa Luciano Antonio Portolano, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante della scuola Carlo Cerrina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sergio Mattarella a Firenze. Dal giuramento dei Carabinieri fino a S. Miniato al Monte. La visita del Capo dello Stato Notizie correlate Leggi anche: Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello Stato Laurea honoris causa a Sergio Mattarella: l’Università di Firenze celebra il Capo dello Stato per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare AlfieriL'Università di Firenze conferisce la prestigiosa laurea honoris causa a Sergio Mattarella, celebrando il suo grande servizio pubblico e democratico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi marescialli dei Carabinieri; Laurea honoris causa a Mattarella: il presidente si racconta con una lectio magistralis; Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo; Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi marescialli dei Carabinieri. Mattarella a Firenze per giuramento alla Scuola marescialli dei CarabinieriNuova visita oggi del capo dello Stato Sergio Mattarella a Firenze. Il presidente della Repubblica ha preso parte stamani alla cerimonia di giuramento del 15/o corso triennale alla Scuola marescialli ... ansa.it Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi carabinieriIl capo dello Stato ha consegnato l'amaro al primo classificato, poi la visita privata all'Istituto universitario europeo (ANSA) ... ansa.it La Stampa. . "Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del Presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate rosse e lo tirava fuori facebook Sono queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati di Alfiere della Repubblica. “Soltanto chi si chiude sempre di più in sé stesso - ha detto Mattarella - può pensare x.com