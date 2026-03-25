Bocciato il progetto stadio-clinica Ricorso della Regione accolto dal Tar La palla passa al Consiglio di Stato

Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il progetto che prevedeva la costruzione di uno stadio e di una clinica, approvato dal Comune e sostenuto dalla Ternana calcio. La Regione aveva presentato ricorso contro questa decisione, che è stato accolto dal Tar. Ora la questione passa al Consiglio di Stato per ulteriori valutazioni.

Il Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune. I giudici hanno esaminato le documentazioni ricevute dalle parti interessate entrando nel merito dela vicenda, che coinvolge anche le società Ternana Women e Ternana Stadium, come era stato richiesto congiuntamente alla fine di gennaio. Probabile che il Comune di Terni si appellera’ al Consiglio di Stato, come peraltro annuncia il sindaco Stefano Bandecchi. Salta, almeno per il momento, il progetto stadio-clinica alla base dell’entrata della famiglia Rizzo nel club rossoverde. La presidente Stefania Proietti e la Giunta regionale "prendono atto della decisione del Tar che accoglie il ricorso presentato dalla Regione contro il Comune di Terni per l’annullamento della determina n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di Stato Articoli correlati Avvocatura comunale, accolto dal Consiglio di Stato il ricorso del ComuneCaso Vezzulli e riorganizzazione interna dei vertici dell'ente, Palazzo Mercanti: «Scelte organizzative pienamente legittime» «La decisione – si... Progetto stadio-clinica, perché il Tar ha detto “no”: i dettagli della SENTENZASecondo i giudici amministrativi, il Comune di Terni “non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria... Contenuti e approfondimenti su Ricorso della Regione Temi più discussi: Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di Stato; Demolito il progetto stadio-clinica: il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune; Patto Avanti insorge dopo la sentenza del Tar su Stadio-Clinica: Bocciato Bandecchi, ora basta arroganza; Terni, stop al progetto stadio-clinica: accolto il ricorso della Regione al Tar. Bandecchi:ricorreremo al consiglio di stato. Stadio-clinica, Patto Avanti Umbria brinda dopo la sentenza del Tar: «Boccia Bandecchi su tutta la linea, ripristinata la legittimità contro l'arroganza istituzionale»PERUGIA Dopo la bocciatura da parte del Tar del progetto Stadio-clinica, Patto Avanti Umbria esulta e spiega perché: «Sentenza che boccia Bandecchi su tutta la linea, ripristinata ... ilmessaggero.it Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune. I giudici hanno esaminato le documentazioni ricevute dalle parti interessate ... lanazione.it Stadio-clinica, il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune di Terni che autorizzava la clinica privata nel progetto di riqualificazione dello stadio Liberati, meglio noto come progetto stadio-clinica. Proietti: «Agito per garantire legittimità». B - facebook.com facebook Il Tar che accoglie il ricorso della Regione sul progetto stadio-clinica x.com