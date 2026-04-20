Al Fuorisalone il divano nasce dai rumori del bar | l’esperimento di Adrenalina a Palazzo Litta

Al Fuorisalone, nel cortile di Palazzo Litta, si svolge un progetto che trasforma i suoni del bar in un divano. Durante la settimana, ogni chiacchiera sussurrata, il tintinnio di bicchieri e le risate vengono registrati e raccolti. L’iniziativa si inserisce tra gli eventi di Adrenalina, un esperimento che unisce design e suono in modo insolito. La realizzazione mira a creare un oggetto che rappresenta le voci e le atmosfere di quel contesto.

A Milano, nel Cortile dell’Orologio di Palazzo Litta, qualcosa di insolito accade questa settimana: ogni conversazione sussurrata, ogni tintinnio di bicchieri, ogni risata che rimbalza sui soffitti affrescati viene catturata, registrata, e destinata a diventare un divano. Non è una metafora. È Bar Adrenalina, il progetto con cui il brand italiano di sedute imbottite sceglie di sovvertire le logiche del Fuorisalone 2026 con un gesto tanto semplice quanto radicale: trasformare il pubblico da spettatore a co-autore involontario di un oggetto di design. L’idea è tanto elegante quanto ambiziosa. Una rete di microfoni disseminata nelle tre sale...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Al Fuorisalone il divano nasce dai rumori del bar: l’esperimento di Adrenalina a Palazzo Litta Notizie correlate Palazzi storici da visitare a Milano durante il Fuorisalone 2026, da Litta a IsimbardiDal 20 al 26 aprile, Milano accoglierà il Fuorisalone 2026, l’evento cittadino studiato per accompagnare le attività del Salone del Mobile a Rho. Leggi anche: Marco Fusinato in mostra al Pac. Dai rumori al flusso di immagini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DESIGN, reinterpretazione degli spazi architettonici ed eventi. Bar Adrenalina sovverte le regole del Fuorisalone; FuoriSalone 2026: dove ballare e i migliori club di Milano; Il Fuorisalone 2026 nei più bei palazzi storici di Milano. Il Fuorisalone 2026 nei più bei palazzi storici di MilanoAlcuni dei più palazzi più belli di Milano aprono le loro porte per ospirare installazioni e mostre collettive. Da Palazzo Litta a Palazzo Crespi, ecco qualche sugggerimento su cosa si può visitare. cosedicasa.com Palazzi storici da visitare a Milano durante il Fuorisalone 2026, da Litta a IsimbardiDal 20 al 26 aprile, Milano accoglierà il Fuorisalone 2026, l’evento cittadino studiato per accompagnare le attività del Salone del Mobile a Rho. In fiera andranno in scena le novità dal mondo del ... dilei.it Alcuni dei più palazzi più belli di Milano aprono le loro porte per ospirare installazioni e mostre collettive. Da Palazzo Litta a Palazzo Crespi, ecco qualche sugggerimento su cosa si può visitare. - facebook.com facebook