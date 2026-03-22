È stato inaugurato all’Olivetti di Monza il nuovo bar didattico gestito dagli studenti dell’Istituto alberghiero. La struttura, all’interno di un deposito ristrutturato nel cortile della scuola di via Lecco, si presenta come un bar ampio e simile a quelli del centro città. Gli allievi si occupano ora della gestione e del servizio ai clienti.

Monza – Inaugurato il nuovo bar didattico dell’Istituto alberghiero Olivetti. Dalla ristrutturazione di un deposito polveroso nel cortile della scuola di via Lecco, ha preso vita un ampio bar in tutto simile agli esercizi commerciali del centro di Monza. Tavolini, tovaglie bianche, piatti e tazzine, tutto è immacolato, con il valore aggiunto di servire, oltre a té e cappuccini, anche pasticceria e gelato veramente a chilometro zero: preparati sul posto dagli studenti. Servirà come laboratorio, punto ristoro per la scuola, ma anche come sala eventi e ristorante didattico. La procedura è stata lunga e complessa, iniziata tre anni fa, come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È l’ora del cappuccino, all’Olivetti di Monza debutta il bar gestito dagli allievi

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