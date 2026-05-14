Sto ancora tremando Kate Middleton è bellissima | tanti modenesi a Reggio per la principessa

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia, durante un evento pubblico, si sono riunite molte persone provenienti da Modena per vedere da vicino una figura della famiglia reale. Dopo giorni di attesa, i partecipanti hanno accolto con entusiasmo e applausi il suo arrivo, esprimendo entusiasmo e ammirazione. La folla ha reagito con entusiasmo, gridando il nome della principessa e dimostrando grande coinvolgimento. La scena si è conclusa con un lungo applauso, che ha accompagnato il momento di saluto.

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Modena, 14 maggio 2026 – Un applauso lungo, caldo, quasi liberatorio, dopo giorni di fibrillazione. E il suo nome urlato a squarciagola. I fan della principessa del Galles hanno salutato così Kate Middleton ieri mattina a Reggio dove erano presenti anche decine di modenesi. Il pubblico in visibilio, formato da cittadini e curiosi che la principessa non ha deluso. Selfie e strette di mano. Per circa 10 minuti non si è sottratta a strette di mano e selfie, accettando tutti i mazzi di fiori che le sono stati offerti, compreso l’ultimo che è tornata di corsa a prendere prima di salire in auto. L’attesa in centro storico, è stata già dal mattino quella delle grandi occasioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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