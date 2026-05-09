Claudia mamma 33enne malata di tumore scrive a Kate Middleton | la risposta bellissima e inaspettata della principessa

Claudia Zanier, una donna di 33 anni affetta da tumore, ha ricevuto una risposta inaspettata da Kate Middleton. La lettera, scritta su carta intestata di Kensington Palace, conteneva un messaggio di incoraggiamento e di sostegno. La principessa ha augurato a Claudia il meglio per le sue cure, sottolineando la sua positività e resilienza. La missiva ha suscitato sorpresa e commozione.

La carta intestata di Kensigton Palace e il nome più inatteso in calce all'augurio "Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo": questa la sorpresa ricevuta da Claudia Zanier.🔗 Leggi su Today.it

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