I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno sequestrato un cantiere esterno alla villa di Massa Lubrense, di proprietà di un noto ex leader di una band internazionale. Durante i controlli sono state elevate multe per un totale di 26 mila euro. L’intervento rientra in operazioni di verifica su eventuali irregolarità legate alla sicurezza e alle autorizzazioni del cantiere. La notizia riguarda un'area privata di una residenza di fama internazionale.

Nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore unico dell’impresa impegnata negli interventi di ristrutturazione della prestigiosa proprietà. Contestualmente sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 26mila euro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nel cantiere mancavano adeguate impalcature e parapetti di protezione. I carabinieri hanno inoltre rilevato l’assenza di una corretta viabilità interna e della necessaria recinzione dell’area interessata dai lavori. All’imprenditore sono state imposte precise prescrizioni che dovranno essere eseguite entro cinque giorni per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euro

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