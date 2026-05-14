Sequestrato cantiere edile nella villa di Sting a Massa Lubrense | violazioni sulla sicurezza sul lavoro

Nella zona di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, i carabinieri hanno sequestrato un cantiere edile situato all’interno di una villa di proprietà di un noto cantante. Durante le verifiche, sono state riscontrate violazioni relative alle norme di sicurezza sul lavoro. La villa, che si affaccia su Capri, include anche una piscina. Il sequestro è stato disposto in seguito ai controlli effettuati sul sito di costruzione.

È di proprietà del cantante Sting, la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense, nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista su Capri. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Massa Lubrense – insieme ai militari del Nil di Napoli – hanno effettuato un controllo presso il cantiere edile che era stato allestito nella lussuosa villa da circa un anno e mezzo, dopo l’acquisto avvenuto nel 2024. I carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: assenza di idonee impalcature, mancanza di parapetti, l’omessa viabilità interna e la mancata recinzione del cantiere. Il cantiere esterno, di circa mille metri terrazzi compresi, è stato sequestrato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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