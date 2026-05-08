Gamberini crisi e debiti dopo 119 anni di attività Pasticceria chiusa | rebus sulla riapertura

Dopo 119 anni di attività, la pasticceria di Bologna ha chiuso i battenti, lasciando inalterate le tazzine che ancora si trovano sul bancone. La decisione di interrompere l’attività è stata annunciata di recente, ma non sono stati forniti dettagli sulla possibile riapertura. La chiusura si inserisce in un contesto di difficoltà finanziarie che hanno portato all’accensione di un procedimento legale per il recupero dei debiti accumulati.

Bologna, 8 maggio 2026 – Le tazzine sono ancora lì, posizionate in linea, quasi pronte per essere usate. Lo stesso vale per i bicchieri, la macchina del caffè, il banco dove – dal 1907 fino a qualche giorno fa – venivano custodite le ’perle’ di quella pasticceria che, solo nominandola, fa venire l’acquolina in bocca. Perché bontà, gusto e soprattutto storia è Gamberini dal 1907, la più antica pasticceria cittadina. Ma davanti al suo ingresso, chiuso dal lato di via Ugo Bassi e anche da quello via Testoni, c’è un cartello bianco: “ Chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. Ci scusiamo per il disagio”, recita la scritta che, dietro di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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