Statale Marecchiese Fratelli d’Italia rivendica i progressi | Avanti con i fatti non propaganda

Il partito Fratelli d’Italia ha commentato i recenti sviluppi sulla statale Marecchiese, affermando che i progressi devono essere dimostrati con fatti concreti anziché con propaganda. In una dichiarazione ufficiale, il gruppo ha sottolineato la necessità di interventi seri e di rispetto per i cittadini della Valmarecchia, ribadendo l’importanza di azioni tangibili per il miglioramento della viabilità.

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