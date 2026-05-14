Statale Marecchiese Fratelli d’Italia rivendica i progressi | Avanti con i fatti non propaganda

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito Fratelli d’Italia ha commentato i recenti sviluppi sulla statale Marecchiese, affermando che i progressi devono essere dimostrati con fatti concreti anziché con propaganda. In una dichiarazione ufficiale, il gruppo ha sottolineato la necessità di interventi seri e di rispetto per i cittadini della Valmarecchia, ribadendo l’importanza di azioni tangibili per il miglioramento della viabilità.

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“Sul futuro della Marecchiese servono serietà, atti concreti e rispetto per i cittadini della Valmarecchia. Non servono invece passerelle, rivendicazioni tardive o tentativi, come quello del presidente della Provincia di Rimini e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di intestarsi politicamente.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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