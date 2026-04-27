In Sicilia, i rappresentanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti con i dirigenti locali in un hotel di Enna. La segretaria politica e il responsabile dell’organizzazione hanno incontrato il commissario regionale e altri esponenti della regione. Nel frattempo, Forza Italia ha fatto sapere di sostenere l’avvio di un rimpasto di governo.

Il capo della segreteria politica Arianna Meloni e il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia stanno incontrano la classe dirigente siciliana, guidata dal commissario Luca Sbardella, in un hotel a Enna. In sala ci sono il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci, eurodeputati, parlamentari nazionali e regionali, sindaci e amministratori locali. Situazione politica in Sicilia e amministrative di fine maggio tra i temi al centro del confronto. Si è tenuto oggi a Palermo, a Palazzo d’Orlèans, il primo incontro tra il neo commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fratelli d'Italia riunita a in Sicilia: Meloni e Donzelli incontrano i dirigenti. Forza Italia preme: "Avanti con il rimpasto"

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