Giovedì 14 maggio alle 21 su Rai 2 si svolge la seconda semifinale di Eurovision 2026, trasmessa in diretta. Sono stati annunciati i primi dieci artisti che accederanno alla finale, con alcune conferme e alcune sorprese tra i partecipanti. La serata vedrà esibirsi i cantanti in gara, mentre i pronostici e le aspettative si concentrano sui possibili qualificati. La trasmissione coinvolge appassionati e spettatori interessati a seguire l’evento musicale internazionale.

Scoperti i primi dieci finalisti dell’ Eurovision 2026, tra conferme e qualche sorpresa, i riflettori sono tutti puntati sulla seconda semifinale, in onda giovedì 14 maggio a partire dalle 21 su Rai 2. La seconda semifinale sarà preceduta alle 20.15 dall’ Anteprima Eurovision. Alla conduzione italiana torneranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione ed Elettra Lamborghini. Sul palco della Stadthalle di Vienna, a fare gli onori di casa, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. La serata decreterà gli ultimi dieci qualificati che si aggiungeranno ai Paesi che, al primo appuntamento di martedì 12 maggio, hanno già staccato il biglietto per la finale di sabato 16 maggio: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Riflettori puntati sulla seconda semifinale di Eurovision 2026, in onda giovedì 14 maggio a partire dalle 21 su Rai 2: i cantanti, i pronostici

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