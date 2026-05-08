Quando si esibisce Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

Da dilei.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026. La manifestazione si terrà nella Wiener Stadthalle, in Austria. La partecipazione del cantante è stata annunciata a seguito della vittoria al festival italiano, che ha portato molti a sintonizzarsi per seguire la sua esibizione internazionale. L’evento si svolgerà nel mese di maggio.

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Dopo l’incredibile successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026, l’Italia intera è pronta per vedere Sal Da Vinci sul palco della Wiener Stadthalle per rappresentare il Paese all ’Eurovision Song Contest 2026. Dopo settimane in cui Per sempre sì è diventata una delle canzoni più cantate e condivise sui social, cresce la curiosità attorno all’esibizione dell’artista napoletano nella competizione musicale più seguita d’Europa. Tre serate, milioni di spettatori collegati da tutto il mondo e due appuntamenti da segnare in agenda per i fan italiani: anche se qualificata di diritto alla finale, l’Italia porta comunque Sal Da Vinci sul palco già durante una delle semifinali.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Quando si esibisce Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

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