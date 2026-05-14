Mirage Comics ha annunciato l’uscita in Italia di Star Trek: Godshock, una serie che ha rivoluzionato l’universo della Flotta Stellare. Le nuove storie si aggiungono alla saga e sono destinate a interessare i fan del franchise. La pubblicazione si inserisce nella proposta editoriale dell’editore, con il fine di portare le avventure della serie in Italia. La serie è stata creata per una nuova generazione di lettori e rappresenta un aggiornamento del mondo di Star Trek.

Mirage Comics è orgogliosa di annunciare l’arrivo in Italia di Star Trek: Godshock, la saga che ha ridefinito l’universo della Flotta Stellare per una nuova generazione di lettori. Pubblicato negli Stati Uniti da IDW Publishing e acclamato dalla critica internazionale, Star Trek: Godshock segna il ritorno della saga leggendaria in avventure tute nuove che mescolano azione spaziale, filosofia e il DNA visionario che ha reso Star Trek un fenomeno culturale da sessant’anni. La serie Godshock è stata candidata come Miglior Serie a Fumetti del Comic Con di San Diego e candidata agli Eisner Awards come Miglior Nuova Serie e Miglior Numero Singolo (Star Trek #400).🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Trek: Godshock – Mirage Comics porta in Italia le nuove storie

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