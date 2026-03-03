Star Comics presenta le nuove uscite del mese di Marzo da tenere d’occhio

Star Comics annuncia le nuove uscite previste per marzo, con diversi titoli pronti a essere distribuiti nel corso del mese. La casa editrice ha in programma di lanciare varie pubblicazioni, offrendo ai lettori una selezione di fumetti e graphic novel. Le uscite sono state confermate e saranno disponibili nelle librerie e nei negozi specializzati durante tutto il mese di marzo.

Star Comics sta ha in serbo qualcosa di succoso per tutti i suoi lettori, con diversi titoli pronti a uscire per tutto il mese di marzo. Ecco il comunicato stampa: Marzo sarà un mese ricco di novità editoriali che spaziano dal romance più tenero al mistero più inquietante, passando per la fantascienza d’autore e celebrando uno dei fenomeni editoriali più amati dal pubblico. Il mese si apre il 3 marzo con una storia che ha già conquistato il cuore degli amanti dello yuri: AYAKA IS IN LOVE WITH HIROKO! Un volume unico di oltre 500 pagine firmato da Sal Jiang, una delle voci più amate nel panorama del Girls’ Love contemporaneo. L’autrice regala ai lettori italiani una storia d’amore divertente e commovente, capace di bilanciare con maestria momenti di leggerezza e profondità emotiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Star Comics presenta le nuove uscite del mese di Marzo da tenere d’occhio #StarComingSoon: le uscite Star Comics di marzo 2026Marzo sarà un mese ricco di novità editoriali che spaziano dal romance più tenero al mistero più inquietante, passando per la fantascienza d’autore e... #StarComingSoon: le uscite Star Comics di gennaio 2026L’anno nuovo si apre con un mese di gennaio ricco di uscite, che spaziano dal manga alle opere culto del fumetto occidentale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Star Comics Discussioni sull' argomento Star Comics – Le uscite di martedì 3 marzo 2026; Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana (23 febbraio – 1 marzo 2026); Star Comics – Le novità di marzo 2026; Star Comics marzo 2026: tra romance, misteri e leggende epiche, il mese che incendia le fumetterie. One Piece, il manga di Eiichiro Oda, in Italia pubblicato da Star Comics, ha ufficialmente superato le 600 milioni di copie vendute. È un traguardo importantissimo, anche perché lo rende il fumetto più venduto di sempre, anche più di Superman. E Superman, d x.com Il viaggio di Thorfinn giunge al termine. La fine di Vinland Saga, il capolavoro di Makoto Yukimura, viene celebrata nel modo migliore da Star Comics. preordinali ora: VINLAND SAGA – Official Guide Book ESCLUSIVA FUMETTERIA Approfondimenti, illu - facebook.com facebook